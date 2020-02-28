HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz.

HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

HDP'den İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan imzasıyla yapılan açıklamada, TBMM'nin olağanüstü toplanması gerektiği belirtilerek, " Orta Doğu'da içinden çıkılmaz bir hal alan savaş durumunun sona ermesi ve bölgesel barışın gerçekleşmesi için en gerçekçi yolun diyalog ve müzakere olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HDP'nin buna benzer üzücü olayların tekrar etmemesi için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu belirtilerek, "Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz." mesajı verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve vatandaşlara başsağlığı ve taziye dileklerinde bulunuldu.

Halkların Demokratik Partisi, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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