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HDP'den İstanbul seçimi değerlendirmesi

54 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur.

HDP'den İstanbul seçimi değerlendirmesi, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonucunu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Temelli, seçimlerin demokratik zeminde yapıldığını ifade etti.
Türkiye siyaseti açısından önemli bir sürecin geride bırakıldığını belirten Temelli, artık 24 Haziran ve sonrasına bakılması gerektiğini vurguladı.
Temelli, HDP seçmeninin bu seçimlerde de önemli bir inisiyatif kullandığına dikkati çekerek, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden, tarafsız siyasetini koruyarak, İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur." diye konuştu.
Sandıktan çıkan iradenin kent yönetimine de yansımasını beklediklerini belirten Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Umuyorum ki bu irade, önümüzdeki dönem kentin yönetimine demokratik bir anlayış olarak katkı sunacaktır. Halkla, emekçilerle, kadınlarla birlikte bir kent yönetiminin hayata geçmesi en büyük arzumuz. Bizim belediyelerimizde olduğu gibi umarım bu anlayış hayata geçer."
Türkiye'nin müzakereci bir siyaset diline ihtiyaç duyduğunu dile getiren Temelli, biran önce demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Sezai Temelli, bütün partilerin bir araya gelerek yeni anayasa sürecini başlatmasını beklediklerini, bu şekilde toplumsal barışın yeniden inşa edeceğini de sözlerine ekledi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:47 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sezai Temelli, İstanbul, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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