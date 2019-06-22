HDP'den İstanbul seçimleri için 'stratejik oy' çağrısı
44 dakika önce
Halkların Demokratik Partisi (HDP) sosyal medya hesabından "Stratejik oy vermeye davet" başlıklı bir paylaşım yaptı.
Halkların Demokratik Partisi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:23
(HDP) sosyal medya hesabından "Stratejik oy vermeye davet" başlıklı bir paylaşım yaptı. "İktidara güçlü bir ders daha vermek için 23 Haziran'da hep birlikte sandığa" ifadelerinin yer aldığı mesajda #İstanbulbizimdir etiketi kullanıldı.
Sosyal medya paylaşımına eklenen videoda şu ifadelere yer verildi: "Kayyımcı zihniyete, halkın iradesini gasp edenlere ders vermek için sandıklara. 23 Haziran'da bir daha söyle, İstanbul bizimdir."
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