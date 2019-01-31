Son Dakika Haberleri: HDP'den 'ittifak' açıklaması

HDP'den 'ittifak' açıklaması

27 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "(HDP'nin bazı şehirlerde belediye başkan adayı göstermemesi) Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor.

HDP'den 'ittifak' açıklaması, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "(HDP'nin bazı şehirlerde belediye başkan adayı göstermemesi) Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok, yapmadık, yapmayacağız da." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:52 

belediye başkan adayı, Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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