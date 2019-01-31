HDP'den 'ittifak' açıklaması
27 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "(HDP'nin bazı şehirlerde belediye başkan adayı göstermemesi) Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor.
HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
"(HDP'nin bazı şehirlerde belediye başkan adayı
göstermemesi) Sanki biz herhangi bir partiyle pazarlık yapıp buna bağlı olarak aday çıkarmayacağız gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok, yapmadık, yapmayacağız da." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:52
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