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HDP'den KESK'e ziyaret

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunu (KESK) ziyaret etti.

HDP'den KESK'e ziyaret, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunu (KESK) ziyaret etti.

Bozgeyik, KESK binasında HDP Eş Genel Başkanı Temelli ve beraberindeki heyeti kabulünde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasını hukuksuz bulduklarını, bunu, sivil darbe süreci olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevine iade edilmesi gerektiğini belirten Bozgeyik, Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğunu savundu.

Bozgeyik, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ndeki olumsuzluklar nedeniyle yarın Türkiye genelinde bir günlük hizmet üretmeme grevine gideceklerini ifade etti.

Temelli ise üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin, "Bir türlü iyileşmeyen, iyileşemeyen demokrasi meselesine, insan hakları, hukuk meselesini halledemeyen bir ülkede yaşıyoruz. 19 Ağustos bunun son fotoğrafı." dedi.

Birçok kurum ve yapıyla görüşeceklerini aktaran Temelli, sabah da CHP'yi ziyaret ettiklerini, görüşmelerinde, hazırladıkları dosyayı sunduklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran ve 1 Kasım sürecine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Temelli, "Aba altında sopa göstermek yerine çıkıp açık ve net bir şekilde o dönemde yaşananları kamuoyuyla paylaşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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