HDP'den Mecliste Boykot Diyarbakır'da Eylem
1 saat önce
İki ayda 12 belediyesine kayyum atanan HDP, üç günlük meclis boykotu kararı aldı.
İki ayda 12 belediyesine kayyum atanan HDP, üç günlük meclis boykotu kararı aldı. Diyarbakır'da toplanan parti yönetimi ve milletvekilleri, oturma ve ses eylemleri yaptı
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47
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