Son Dakika Haberleri: HDP'den Mecliste Boykot Diyarbakır'da Eylem
Son Dakika Güncel HDP'den Mecliste Boykot Diyarbakır'da Eylem

HDP'den Mecliste Boykot Diyarbakır'da Eylem

1 saat önce

İki ayda 12 belediyesine kayyum atanan HDP, üç günlük meclis boykotu kararı aldı.

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İki ayda 12 belediyesine kayyum atanan HDP, üç günlük meclis boykotu kararı aldı. Diyarbakır'da toplanan parti yönetimi ve milletvekilleri, oturma ve ses eylemleri yaptı

HDP'den Mecliste Boykot Diyarbakır'da Eylem

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47 
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