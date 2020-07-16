HDP'den 'Mensur Işık' açıklaması: Kadına yönelik şiddeti araştırıyoruz - Son Dakika

HDP'den 'Mensur Işık' açıklaması: Kadına yönelik şiddeti araştırıyoruz

HDP Kadın Meclis'i, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili araştırma başlattıklarını duyurdu.

HDP Kadın Meclis'i, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili araştırma başlattıklarını duyurdu.

HDP Kadın Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı haberlerinin medyaya yansıdığı hatırlatılarak, "Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Mensur Işık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HDP'den 'Mensur Işık' açıklaması: Kadına yönelik şiddeti araştırıyoruz - Son Dakika

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