HDP’den 'Öcalan mektubu' açıklaması
29 dakika önce
HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu olmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:23
HDP'nin İstanbul
seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu olmadığını açıkladı.
Teröristbaşı Öcalan'ın "tarafsızlık" çağrısına Temelli'den yorum: Halk kararını 1 hafta önce verdi
Selahattin Demirtaş: Abdullah Öcalan'ın elinde sihirli değnek yok elbette
HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama
HDP, ev ev dolaşarak "sandığa gidin" çağrısında bulundu