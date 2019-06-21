Son Dakika Haberleri: HDP’den 'Öcalan mektubu' açıklaması
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HDP’den 'Öcalan mektubu' açıklaması

29 dakika önce

HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu olmadığını açıkladı.

HDP’den 'Öcalan mektubu' açıklaması, System.String[]
HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu olmadığını açıkladı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:23 
Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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