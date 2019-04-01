Son Dakika Haberleri: Hdp'den Seçim Açıklaması

Hdp'den Seçim Açıklaması

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bir taraftan kayyım politikalarına karşı halkın iradesi ortaya çıkarılırken, diğer taraftan ise AKP-MHP ittifakına kaybettirilerek başarılı bir sonuç elde edilmiştir.

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Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bir taraftan kayyım politikalarına karşı halkın iradesi ortaya çıkarılırken, diğer taraftan ise AKP- MHP ittifakına kaybettirilerek başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Şu çok açık ki, yeni bir sayfayı hep birlikte açtık." ifadelerine yer verildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride bırakıldığı süreçte HDP'nin bir başarıya imza attığı belirtildi.

Başarıda katkısı olan herkese teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir taraftan kayyım politikalarına karşı halkın iradesi ortaya çıkarılırken, diğer taraftan ise AKP-MHP ittifakına kaybettirilerek başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Şu çok açık ki, yeni bir sayfayı hep birlikte açtık. Elbette ki partimizin bu seçimlerde kayıpları da olmuştur. En kısa zamanda kaybettiğimiz yerleri yetkili kurullarımızda değerlendirip, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı saptayarak gerekli açıklamaları da yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Özeleştirel yaklaşım en temel ilkelerimizdendir. Halkımızın bize verdiği iradeyi sonuna kadar savunacak, eksiklerimizden çıkaracağımız derslerle kendimizi de kentlerimizi de hep birlikte yöneteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:40 Kaynak: AA

AK Parti, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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