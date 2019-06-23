HDP'den seçim değerlendirmesi
47 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:53
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, "İstanbul
seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm hakların ortak umudu olmuştur" açıklamasında bulundu.
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