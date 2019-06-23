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HDP'den seçim değerlendirmesi

47 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm hakların ortak umudu olmuştur" açıklamasında bulundu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:53 
Sezai Temelli, İstanbul, Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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