HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması - Son Dakika

HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması

20.03.2021 16:10

HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlamasıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde HDP İl örgütü tarafından organize edilen etkinlikte, Nevruz Bayramı kutlandı.

HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde HDP İl örgütü tarafından organize edilen etkinlikte, Nevruz Bayramı kutlandı. Sosyal mesafeye dikkat edilmeyen kutlamada, katılımcılar el ele tutuşarak halay çekti.

HDP Kocaeli İl Örgütü tarafından baharın gelişi ve doğanın uyanış günü olarak adlandırılan Nevruz Bayramı kutlandı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan kutlamaya HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte alana girenler tek tek aranırken, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu da cep telefonuyla bağlanarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından müzisyenlerin çaldığı şarkılarla eğlenen katılımcıların, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemeleri dikkat çekti. Katılımcıların birçoğu el ele tutuşarak, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.

HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması
HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması

Halkların Demokratik Partisi, Nevruz Bayramı, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'den sosyal mesafesiz Nevruz kutlaması - Son Dakika


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