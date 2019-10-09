Son Dakika Haberleri: HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'
Son Dakika Dünya HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'

HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir'

1 saat önce

Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı askeri operasyon ile ilgili euronews'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, “Bu açık ve net bir savaştır" dedi

HDP'den Suriye operasyonuna tepki: 'Açık ve net bir savaştır, tufana girmektir', System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyon başlatmasına Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Avrupalı Kürt siyasetçilerden tepki geldi.


Euronews'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, Türkiye'nin başlattığı harekatı "açık ve net bir savaş" olarak değerlendirdi.

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Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:36 
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