HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması

14.02.2021 17:43
HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

HDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin, "İktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet...

HDP'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin, "İktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet oluşturarak, onların ailelerine kavuşması için yolu açması, önceki örneklerin de gösterdiği gibi pekala mümkündü." ifadeleri kullanıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nca yapılan açıklamada, uzun süredir PKK'nın elinde tutulan ve kendilerini silahlı saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntü içinde olunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, daha önce PKK tarafından alıkonulanların, HDP'nin gayretleriyle sağ salim evlerine döndüğü aktarıldı.

" Halkların Demokratik Partisi, ailelerin ve kamuoyunun soru ve taleplerini TBMM gündemine taşımasına karşın, bu çabalarımız yanıtsız bırakıldı. İktidar, ailelerin çırpınışlarına olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt vermediği gibi, kimi aileleri de Diyarbakır İl Binamız önünde süregiden oturmaya dahil etti." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa iktidarın, alıkonulanların serbest bırakılması için gösterilen çabaları cesaretlendirerek, sivil toplum örgütleri, barış aktivistleri ve etkin politik şahsiyetlerden bir heyet oluşturarak, onların ailelerine kavuşması için yolu açması, önceki örneklerin de gösterdiği gibi pekala mümkündü. Ne yazık ki, görevlilerinin yaşam ve özgürlüğü için üzerine düşen diplomatik ve insani sorumlulukları üstlenmekten kaçınan iktidar, maksadı ve hedefi belirsiz bir askeri operasyon ile yaşamlarını riske attığı ve sonunda ailelerine naaşlarını teslim ettiği kayıpların sorumluluğunu, bu süreçte daima ailelerin yanında durmuş olan partimize yükleme çabasına girişmektedir. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. İktidar, partimizden hesap sorma değil, kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumundadır. Aynı şekilde PKK da hayatları kendilerine emanet olan tutsakların nasıl can verdiklerine, bu ölümlerdeki kendi sorumluluklarının ne olduğuna ilişkin Türkiye ve dünya kamuoyunu bilgilendirmelidir."

Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinin olayı araştırmak üzere harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Alıkonanların yaşamları, rastlantılara ve çatışma ortamının insafına bırakılmamalı, ailelerin ve kamuoyunun talebine karşılık PKK, elinde tutmaya devam ettiği kişileri salıvermelidir." ifadelerine yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Türk, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yüz yüze eğitime 6 ilde kar yağışı engeli Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Sevgililer gününde ilginç hediye! Paketten çıkan sıvı yağ hem güldürdü hem düşündürdü
Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma         
17:23
Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu         
17:07
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün         
15:39
Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi Karısını önce dövdü, ardından saçlarını kesip eve kilitledi         
15:15
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu         
14:05
İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi         
12:49
Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti Birbirlerinin üzerine basarak kapı açan 1.5 yaşındaki ikizler şoke etti         
11:08
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu         
23:44
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 17:58:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'den, terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei