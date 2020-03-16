HDP'den yerel yönetimlere koronavirüs genelgesi gönderildi - Son Dakika
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HDP'den yerel yönetimlere koronavirüs genelgesi gönderildi

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın alınacak tedbirler hakkında genelge yayımladı.

HDP'den yerel yönetimlere koronavirüs genelgesi gönderildi, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın alınacak tedbirler hakkında genelge yayımladı.

HDP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Sözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan imzasıyla yayımlanan ve yerel yönetimler il kurullarına, belediye başkanlarına ve belediye meclisi sözcülerine gönderilen genelgede, temizlik ve hijyenin sağlanmasına yönelik bilgilendirici ve özendirici duyuru, afiş ve broşürlerin dağıtılması, toplu taşıma araçlarına asılması ve bu çalışmaların mutlaka Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Arapça olarak "çok dilli" yapılması istendi.

Acil talep ve ihbarlar için iletişim hatları kurulması, hastalıktan korunmak için evlerinden çıkmayanların ihtiyaçlarının karşılanması için gıda ve temizlik maddesi içeren sosyal yardım çalışmalarının yapılması talep edilen genelgede, yaşlı ve engellilerin temel hijyen ve besin maddelerinin belediyeler tarafından ulaştırılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Temizlik ve hijyen maddelerinin fiyatlarında suistimallerin yaşanmaması için düzenli kontrollerin gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekilen genelgede, hayati bir zorunluluk bulunmadıkça su kesintisine yol açacak altyapı çalışmaları yapılmaması istenildi.

Genelgede, toplu taşıma araçlarının, çöp konteynerlerinin, çöp toplama araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, ibadethaneler, taziye evleri, düğün salonları, kahvehaneler, meyve-sebze hali, mahalle pazarları, hayvan pazarları, parklar, toplu ulaşım durakları, otogarlar, otoparklar, umumi tuvaletler, turistik ziyaret alanları ve sıklıkla kullanılan buluşma noktalarına yönelik düzenli aralıklarla dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edildi.

Anılan tedbirlerin paniğe mahal vermeden ve ihmale yol açmadan disiplinli, titiz ve özenli bir çalışma performansıyla acilen uygulamaya geçirilmesinin gerekliliğine işaret edilen genelgede, belediyelerde koronavirüsle mücadele çalışmaları için koordinasyon birimi oluşturulması ve bu birimlerin sağlık meslek ve sivil toplum örgütleriyle bilgi alışverişinde bulunmasının yararlı olacağı kaydedildi.

Halkların Demokratik Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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