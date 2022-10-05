HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi - Son Dakika
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HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi

05.10.2022 20:38

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerden sonra kaçak kat gerekçesiyle mühürlendi.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde evlat nöbeti tuttuğu HDP İl Binası hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı

"İKİ KAPI PROJE AYKIRI"

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı

BİNADA FAALİYET GÖSTERMİYORLAR

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

Anne ve babaların evlat nöbeti tuttuğu HDP Diyarbakır İl Binası kapatıldı
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DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi - Son Dakika
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