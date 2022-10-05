"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi - Son Dakika

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