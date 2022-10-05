DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi

05.10.2022 21:09

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi - Son Dakika

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