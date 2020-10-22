HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı

22.10.2020 16:04

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na güvenlik güçlerince baskın düzenlendi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na güvenlik güçlerince baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin aramasında binadan delil torbalarıyla çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığında arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Polis ekiplerinin binadaki araması sürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı - Son Dakika

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