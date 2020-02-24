HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 22 Şubat 2020 tarihinde HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Muhteber Birlik, 2015 yılında 15 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de işe giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu Veysi Birlik'e 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. - DİYARBAKIR