HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. - Son Dakika

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.
7 saat önce
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 13 Ocak'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan'ın Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR
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