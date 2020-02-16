HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

7 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu., System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 13 Ocak'ta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan'ın Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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