HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu. - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne eylem yapan Melik Aslan'ın oğlu Volkan Arslan güvenlik güçlerine teslim oldu. Eylemin 167. gününde 8. aile de evladına kavuşmuş oldu. - DİYARBAKIR