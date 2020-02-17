HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu. - Son Dakika

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu.
6 saat önce
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:28 Kaynak: İHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne eylem yapan Melik Aslan'ın oğlu Volkan Arslan güvenlik güçlerine teslim oldu. Eylemin 167. gününde 8. aile de evladına kavuşmuş oldu. - DİYARBAKIR
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