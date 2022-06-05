HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde - Son Dakika
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde

05.06.2022 17:14
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 7'nci gününde de devam ediyor. 5 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladı Bayram'ı almadan gitmeyeceğini kaydetti. Elhaman, "2017'den beri çocuğum PKK tarafından kandırılıp dağa götürüldü. o gün bugündür arıyorum. Kapılarına gittim bana dediler, 'senin çocuğun bizde değil.' Peki, benim çocuğum sizde değilse bu Gara olayında benim çocuğum öldüğünü niye attınız. Ölümünü attıysanız niye cenazemi vermediniz. Vallahi çocuğumu almadan bu HDP kapısından ayrılmayacağım. Çünkü bu HDP taraftarları çocuğumu dağa götürmüşler. Nasıl götürmüşlerse getirsinler. Getirmeyinceye kadar burayı terk etmeyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Diyarbakır'da 37 derecede evlat nöbeti Diyarbakır'da 37 derecede evlat nöbeti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 7'nci gününde - Son Dakika

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