Son Dakika Haberleri: Hdp Diyarbakır İl Binasına Operasyon: 5 Gözaltı

Hdp Diyarbakır İl Binasına Operasyon: 5 Gözaltı

20 dakika önce

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hdp Diyarbakır İl Binasına Operasyon: 5 Gözaltı, System.String[]
Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li Milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu 6 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı. Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

(Aydın Yorat/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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