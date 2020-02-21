HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ Açıklaması - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, " Türkiye'de yaşayan tüm diller anayasal güvence altına alınmalıdır. Kamuda çok dilli hizmet hayata geçirilmelidir." dedi.

Dağ, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün, "21 Şubat Dünya Anadil Günü" olduğunu ifade etti.

Yaşadıkları coğrafyanın çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli olmasına rağmen Cumhuriyet tarihinden bu yana izlenen tekçi politikalar yüzünden farklılıkların her geçen gün yok edilmeye çalışıldığını savunan Dağ, Türkiye'de konuşulan bazı dillerin yok olduğunu, bazılarının ise yok olmayla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Dağ, "Türkçe dışında diğer dillerin kamuda, eğitim alanında ve hatta dönem dönem sokaklarda dahi kullanımına izin verilmemiştir." ifadesini kullandı.

UNESCO Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre, Türkiye'de 18 dilin yok olduğunu veya yok olma tehlikesi altında bulunduğunu dile getiren Dağ, "Ülkedeki farklı dillerin hali bu iken 20 milyona yakın yurttaşın anadili olan Kürtçe üzerindeki baskılar her dönem artarak devam etmiştir. Yasaklara ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılan Kürtçe, sistematik bir baskıya rağmen varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu baskılar, 2002 ve 2003'de AB'ye uyum süreci kapsamında çıkarılan yeni kanunlarla kısmen azalmıştır. Bu yıllarda Türkiye'de 'devletin bölünmez bütünlüğüne' aykırı olmaması şartlarıyla azınlık dillerinin öğretilmesi için kurslar açılmasına veya var olan kurslarda bu dillerin öğretilebilmesine olanak verilmiştir." diye konuştu.

HDP'li Dağ, "Kürtçe ve diğer diller üzerinde kurulan baskılar devletin tekçi anlayışını yansıtmaktadır. Bu tekçi anlayışa son verilmeli ve Türkiye'de yaşayan tüm diller anayasal güvence altına alınmalıdır. Kamuda çok dilli hizmet hayata geçirilmeli ve anadilde eğitim hakkının gaspına son verilmelidir" görüşünü savundu.

Öte yandan basın toplantısına katılan milletvekilleri, üzerinde farklı dillerde "Dil yaşamdır" yazılı dövizler taşıdı.