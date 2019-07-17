HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Selçuk Özdağ: 2011'de AK Parti'ye 50 kişilik liste verdiler, Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı

Selahattin Demirtaş: Tahmin yürüteceğim, galiba mahkeme de öyle yapıyor