HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "2020 yılı bütçesinin vicdansız, adaletsiz, sarayın ve yandaşları ile yalnızca yüzde birin bütçesi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını anımsattı.

Komisyon toplantısında bütçe görüşmelerinin nasıl olacağına dair usul tartışması yaptıklarını belirten Paylan, "2020 yılı bütçesinin vicdansız, adaletsiz, sarayın ve yandaşları ile yalnızca yüzde birin bütçesi olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

STK'lerin de bütçe görüşmelerine katılmasını istediklerini dile getiren Paylan, buna ilişkin taleplerinin komisyon tarafından kabul edilmediğini vurguladı. Paylan, "Bu, Meclisimiz adına büyük bir utançtır. Halkın bütçesini, halktan kaçırıyorlar." ifadesini kullandı.

Bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanarak, vatandaşlar tarafından izlenebilmesini de istediklerini anlatan Paylan, bu taleplerinin ise "teknolojik altyapı yok" gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Paylan, eğer bütçe bu şekilde Meclisten geçerse, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini, öğretmenlerin atama, çiftçilerin de tarlalarını ekmeyi beklememesi gerektiğini öne sürdü.

Basın mensuplarının, "Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında bir bakanın uluslararası etiğe aykırı davrandığına dair açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine söz konusu bakanın isminin basına yansıdığını belirterek, "ABD mahkemesindeki iddianame açık. Orada böyle bir iddia var. Benim hakkımda böyle bir iddia olsaydı saatinde açıklama yapardım. Ülkemin dışişleri bakanının meseleyi sessizlikle karşılamasını manidar buluyorum. Gerekli açıklamayı yapma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.