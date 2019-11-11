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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması

6 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bu hafta görüşülecek yasa teklifi Meclis'ten geçerse herkes bilsin ki yurdun pek çok yerinde termik santrallerin etrafında oturan vatandaşlarımız zehirlenmeye devam edecek.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması, System.String[]

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bu hafta görüşülecek yasa teklifi Meclis'ten geçerse herkes bilsin ki yurdun pek çok yerinde termik santrallerin etrafında oturan vatandaşlarımız zehirlenmeye devam edecek." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesinin ele alındığını anımsatarak, geçtiğimiz hafta komisyonda termik santrallerin kullanım süresini üç yıl daha uzatacak bir yasa teklifinin geçtiğini söyledi.

Termik santrallerin kömür yaktığını ve havayı, suyu, yenilen besinleri kirlettiğini dile getiren Paylan, buna karşı geçici tedbir olarak santrallerin bacalarına filitre takılmasının esas alındığını belirtti.

Bu konuda 2013 yılında bir düzenleme yapıldığını ve santrallerin baca takmaması durumunda kapatılmasının öngörüldüğünü anlatan Paylan, ardından sürenin uzatıldığını ve uzatma kararının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

Anayasa Mahkemesinin kararına karşın bu sürenin defalarca uzatıldığına dikkati çeken Paylan, "Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak 2016, 2017 ve 2018'in başında defalarca bu sürenin bir daha uzatılmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Buna rağmen santrallerin bacalarına filtre takmadığını belirten Paylan, filtre takmayan santrallerin isimlerini okudu. Paylan, "Bunlar 10 yıla yakın süredir bacalarına filtre takmadılar. Etraflarındaki halkın kanser, çocukların astım olmasına sebebiyet veriyorlar. Vatandaşların yediği bütün gıdaları kirletiyorlar." diye konuştu.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle bu santrallerin kullanım süresinin üç yıl daha uzatılmasının öngörüldüğünün altını çizen Paylan, "Havayı kirletme izni bu santrallerde olamaz. Eğer devletimiz sosyal bir devletse önce vatandaşının sağlığını düşünmelidir. Bu santrallerin tekrar çevreyi kirletmesi konusunda Meclis'ten yasa geçmesi bir skandaldır. Bu hafta görüşülecek yasa teklifi Meclis'ten geçerse herkes bilsin ki yurdun pek çok yerinde termik santrallerin etrafında oturan vatandaşlarımız zehirlenmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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