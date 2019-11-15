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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması

6 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "8 milyon vatandaşımız işsiz, milyonlarca vatandaşımız borç altında.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması, System.String[]

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "8 milyon vatandaşımız işsiz, milyonlarca vatandaşımız borç altında. Bu intiharlar meselesiyle ilgili iktidarın çok acil bir eylem planı açıklaması lazım." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son dönemdeki intihar vakalarını anımsatarak, "Türkiye'de vatandaşlarımız bir intihar sarmalına girmiş durumdalar." ifadesini kullandı.

İstanbul Fatih ve Antalya'daki intihar vakalarının ardından hükümetin gerekli tedbirleri almadığını öne süren Paylan, "Maalesef bugün de İstanbul'da savcılık tarafından borç bunalımında olduğu açıklanan bir iş insanı, eşini ve çocuğunu zehirleyerek intihar etti. Bir aile daha yok oldu. 8 milyon vatandaşımız işsiz, milyonlarca vatandaşımız borç altında. Bu intiharlar meselesiyle ilgili iktidarın çok acil bir eylem planı açıklaması lazım." diye konuştu.

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarla ilgili 2020 yılı bütçesinde herhangi bir tedbirin öngörülmediğini ifade eden Paylan, "bu anlamda vicdansız bir bütçe" ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü dile getiren Paylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunum kitapçığında kendi bütçesini iyi bir şekilde savunamadığını ve Bakanlık bütçesinde öğretmen atamasının olmadığını söyledi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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