Garo Paylan'dan Fuat Oktay'a: "Azınlık Vakıflarından Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı Görevini Bilginiz Dahilinde mi Süleyman Soylu'ya Devretmiştir"?" - Son Dakika
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Garo Paylan'dan Fuat Oktay'a: "Azınlık Vakıflarından Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı Görevini Bilginiz Dahilinde mi Süleyman Soylu'ya Devretmiştir"?"

19.09.2022 13:59
Garo Paylan'dan Fuat Oktay'a: "Azınlık Vakıflarından Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı Görevini Bilginiz Dahilinde mi Süleyman Soylu'ya Devretmiştir"?"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ndi yapılan değişikliklerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Sorumlu olmadığı halde Süleyman Soylu neden azınlık vakıfları ile bu kadar ilgilenmektedir? Azınlık Vakıflarından sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı görevini bilginiz dahilinde mi Süleyman Soylu’ya devretmiştir?” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'ndi yapılan değişikliklerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Sorumlu olmadığı halde Süleyman Soylu neden azınlık vakıfları ile bu kadar ilgilenmektedir? Azınlık Vakıflarından sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı görevini bilginiz dahilinde mi Süleyman Soylu'ya devretmiştir?" diye sordu.

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği, iptal edilmesinin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra yeniden düzenlenerek 18 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Söz konusu yönetmelikte, azınlık vakıflarının seçim sisteminde değişikliğe gidilerek, seçmen ve seçileceklere vakfın olduğu bölgede 6 ay ikamet etme şartı getirilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Yönetmelikte yeniden değişikliğe gidildi. 17 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre; İstanbul'da 15'ten az vakfı olan toplumlara il genelinde seçim yapma imkanı getirildi. Vakıflar, seçmen listelerini bulundukları seçim çevresindeki tüm seçmenleri kapsayacak şekilde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne iletecek.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yönetmelik değişikliğiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergesinin gerekçesinde yönetmeliği "dayatma" olarak nitelendiren Paylan, "10 Eylül 2022 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile azınlık toplumları temsilcilerinin bir araya geldiği toplantının ardından, yoğun itirazlar neticesinde 17 Eylül 2022 tarihinde seçim yönetmeliğinde yapılan düzenlemenin de azınlık toplumlarının; hastane vakıfları seçimlerinin yapılması, seçim çevresi, adaylık şartları, seçim tertip heyeti gibi taleplerini içermediği görüldü" dedi.

Toplulukların ihtiyaçlarına göre yönetmeliğin şekillendirilmediğini ifade eden Paylan, "Azınlık Vakıflarından sorumlu bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı olmasına rağmen, yönetmeliğin tüm aşamalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yürütmesi azınlık toplumlarında manidar olarak karşılandı" diyerek Oktay'a şu soruları yöneltti:

"Sorumlu olmadığı halde Süleyman Soylu neden azınlık vakıfları ile bu kadar ilgilenmektedir? Azınlık Vakıflarından sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı görevini bilginiz dahilinde mi Süleyman Soylu'ya devretmiştir? Azınlık toplumlarının demokratik seçim taleplerini neden karşılamıyorsunuz? Memlekette 2 bin Rum kalmışken, yaptığınız düzenlemenin Rum toplumuna uymadığının farkında değil misiniz? Farklı azınlık toplumlarının farklı gerçekliklerini neden dikkate almıyorsunuz? Süleyman Soylu'nun yönetmeliği bazı azınlık yöneticilerini görevde tutmak amacıyla düzenlediğinin farkında mısınız?"

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garo Paylan'dan Fuat Oktay'a: 'Azınlık Vakıflarından Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı Görevini Bilginiz Dahilinde mi Süleyman Soylu'ya Devretmiştir'?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garo Paylan'dan Fuat Oktay'a: "Azınlık Vakıflarından Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı Görevini Bilginiz Dahilinde mi Süleyman Soylu'ya Devretmiştir"?" - Son Dakika
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