Garo Paylan'dan Bakan Ersoy'a: "Ermeni Manastırlarının Ahır Olarak Kullanıldığının Farkında Mısınız"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, geçen hafta Van, Bitlis ve Muş'taki tarihi kilise ve manastırları ziyaret ederek incelemeler yaptı. Kilise ve manastırların bazılarının yurttaşlar tarafından ahır olarak kullanıldığını belirten Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Ermeni manastırlarının ahır olarak kullanıldığının farkında mısınız? Ermeni kilise ve manastırlarındaki definecilik faaliyetlerini durdurmak için neden bir şey yapmıyorsunuz" diye sordu.

Garo Paylan, Van, Bitlis ve Muş'ta inceleme yaptığı tarihi kilise ve manastırlarla ilgili Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergesinde, "Geçtiğimiz günlerde Van, Bitlis ve Muş illerinde yürüttüğüm programda, bu illerdeki tarihi ve kültürel önemi çok yüksek yüzlerce Ermeni kilise ve manastırın büyük çoğunluğunun yok edildiğini, geride kalanların da bakımsızlıktan ve definecilerin vandalizmi nedeniyle yıkılmak üzere olduğunu tespit ettim" diyen Paylan, Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"Van, Bitlis ve Muş illerindeki Ermeni kilise ve manastırlarını kurtarmak için neden harekete geçmiyorsunuz? Ermeni manastırlarının ahır olarak kullanıldığının farkında mısınız? Ermeni kilise ve manastırlarındaki definecilik faaliyetlerini durdurmak için neden bir şey yapmıyorsunuz? Bu illerdeki Kültürel Varlıkları Koruma Kurulları, Ermeni kilise ve manastırlarını neden korumaya almıyor? Bu illerdeki Koruma Kurullarının şimdiye kadar koruma altına aldığı taşınmaz kültürel varlıklar hangileridir?

Ermeni kilise ve manastırlarını yok olmaya terk eden, bu illerdeki Koruma Kurulları hakkında soruşturma açacak mısınız? Bu illerdeki Ermeni kilise ve manastırlarından kaçı çökmüş, kaçı ağır hasar görmüş, kaçı riskli durumdadır? İzi dahi kalmayan kaç Ermeni kilise ve manastırı bulunmaktadır? Van, Bitlis ve Muş illerinde Ermenilere ait izleri bilinçli olarak yok ettiren devlet politikasını değiştirmek için bir girişiminiz olacak mıdır?"

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