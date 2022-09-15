Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya: "Şahsıma Yönelik İfşa Olan Suikast Planı ile Malatya'daki Katliam Planının Arasındaki Bağlantıyı Soruşturdunuz Mu?" - Son Dakika
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Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya: "Şahsıma Yönelik İfşa Olan Suikast Planı ile Malatya'daki Katliam Planının Arasındaki Bağlantıyı Soruşturdunuz Mu?"

15.09.2022 12:03
Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya: "Şahsıma Yönelik İfşa Olan Suikast Planı ile Malatya'daki Katliam Planının Arasındaki Bağlantıyı Soruşturdunuz Mu?"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Malatya’da 2016 yılında Protestanlara yönelik bir saldırı planının açığa çıktığını ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya’daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu?” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Malatya'da 2016 yılında Protestanlara yönelik bir saldırı planının açığa çıktığını ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya'daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu?" diye sordu.

Garo Paylan, Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Paylan, 18 Nisan 2007 tarihinde Malatya'da biri Alman ikisi Türk olmak üzere üç Hristiyan'ın öldürüldüğü "Zirve Yayınevi Katliamı" hatırlatarak, 2016 yılında da Protestanlara yönelik saldırı planının açığa çıktığını kaydetti.

Paylan, önergesinin gerekçesinde "Malatya Protestan Kurtuluş Kilisesi Temsilcisi Vedat Serin, savcılığa yaptığı suç duyurusunda; dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Aban'ın kilise dernek binasına gelerek, Protestanlara yönelik katliam planını detaylıca anlattığını ifade etmiştir" dedi. Paylan, şunları ifade etti:

"Aban'ın  katliam planı ifşaatına göre; JİTEM'ciler ve askeri personel, ülkü ocağına gelerek, 'Malatya'da misyonerler var, bu durum vatan için iyi değil' minvalinde sözler söylemiş ve Vedat Serin'in, Dernek Genel Başkanı İhsan Özbek'in  ve daha önce Malatya'da yaşayan Timothy Wesley Stonen'in isimlerini, adreslerini ve fotoğraflarını vererek, 'Bunları öldürün, size ne isterseniz verelim" demişlerdir. Ayrıca bahsi geçen JİTEM'ciler, silah vererek, Aban'ı ve yanındaki bir kişiyi, katliamın planlandığı kilise dernek binasına iki kez göndermiş; fakat her iki seferde de katliam planının uygulanmasından çeşitli nedenlerle vazgeçilmiştir."

Paylan, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Malatya'daki Protestanlara yönelik katliamı, devlet içinde kimler planlamıştır? Zirve Yayınevi Katliamı'nın devlet içindeki azmettiricilerinin üzerine gidilmemesi, bu planı yapanları cesaretlendirmemiş midir? Azınlıklara yönelik suç işleyen devlet içindeki geleneğin neden üzerine gitmiyorsunuz? Azınlık toplumu üyelerini hedef alan nefret suçlarında yaratılan cezasızlık zırhını ortadan kaldırmak için bir adım atacak mısınız? Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya'daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu?"

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Kaynak: ANKA

Garo Paylan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya: 'Şahsıma Yönelik İfşa Olan Suikast Planı ile Malatya'daki Katliam Planının Arasındaki Bağlantıyı Soruşturdunuz Mu?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya: "Şahsıma Yönelik İfşa Olan Suikast Planı ile Malatya'daki Katliam Planının Arasındaki Bağlantıyı Soruşturdunuz Mu?" - Son Dakika
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