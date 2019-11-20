HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan Açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emeklilikte yaşa takılanlar için kaynak olduğunu savunarak, "Hala bir şansımız var, gelin sesimizi yükseltelim, gelin emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözelim." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dün Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini görüştüklerini hatırlattı.

"Biz, sunumda heyecanla emekçilere müjdeler bekledik ancak herhangi bir müjde duyamadık." diyen Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sunumunda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir konu bulunmadığını ifade etti.

Öğretmen atamaları bekleyenlere, destek bekleyen çiftçiye, zam bekleyen işçiye, emekliye "kaynak yok" denildiğini öne süren Paylan, "Emeklilikte yaşa takılanlara da Bakan Selçuk ne diyor? 'Kaynak yok' diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? 'Kaynak yok' diyor." diye konuştu.

Kaynak olduğunu savunan Paylan, "kaynakların saraya, yandaş müteahhitlere aktığını" iddia etti.

Paylan, komisyonda bakanlıktan SGK'ye aktarılan rakamın 30 milyar lira arttırılması yönünde önerge verdiklerini belirterek, bunu da emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için yaptıklarını söyledi. Paylan, bu önergenin AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildiğini ifade etti.

Bakan Selçuk'un emeklilikte yaşa takılan kaç kişi olduğuna dair soruya cevap vermediğini söyleyen Paylan, yaşa takılanların derneğinin yaptığı bir açıklamaya göre 700 ila bir milyon kişinin hemen emekli olacağını bildirdi.

"Gelin bu bir milyon vatandaşımızın sorununu çözelim. En azından yaşayabilecekleri bir gelirle buluşturalım." diyen Paylan, yalnızca S400 alımından vazgeçilmesi halinde, gerekli 30 milyar liranın bulunabileceğini dile getirdi.

Paylan, "Ben buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hala bir şansımız var, gelin sesimizi yükseltelim, gelin emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözelim." diye konuştu.