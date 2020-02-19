HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan Açıklaması - Son Dakika
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HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan Açıklaması

7 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Türkiye'nin normalleşmesini istemeyen dinamikler Osman Kavala'yı gözaltına aldırdılar.

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan Açıklaması, System.String[]

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, " Türkiye'nin normalleşmesini istemeyen dinamikler Osman Kavala'yı gözaltına aldırdılar." dedi.

Paylan, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Silivri'de dün hukukun katledildiğini savunan Paylan, "Bu ülkenin bir vatandaşı ve milletvekili olarak dün bir kez daha Türkiye'deki hukuk adına utanç duydum. Dün bir kez daha hiçbirimizin güvende olmadığını hissettim." diye konuştu.

Paylan, dün Silivri'de Kavala'nın tahliyesini beklediğini ifade ederek, "Meğer Osman Kavala, Gezi'yi tezgahlamamış, Gezi'nin finansörü değilmiş, yıllardır söylenen yafta tutmamış. Ondan beraat etmiş. Kavala ne yapmış? 15 Temmuz darbe girişimini tezgahlamış. Bundan dolayı da Kavala tekrar gözaltına alındı. Dün saat 15.00'ten saat 20.00'ye kadar ne oldu? Türkiye'nin normalleşmesini istemeyenler, Türkiye'nin demokratik batıyla ilişkilerinin normalleşmesini istemeyen dinamikler Kavala'yı gözaltına aldırdılar ve hapiste tutmak için Erdoğan'ı ikna ettiler." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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