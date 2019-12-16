HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı

6 saat önce

İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç'a yardım ettikleri öne sürülen HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı, PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç'a yardım ettikleri öne sürülen HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan otomobilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG mensubu Aziz Oruç ile aynı araçta yakalanan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile eski HDP Doğubayazıt Belediye Meclisi üyesi M.İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Teröristi otomobille güvenli bölgeye götürmeye çalıştıkları öne sürülen iki zanlı, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Teröristin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi, Doğubeyazıt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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