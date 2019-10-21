Son Dakika Haberleri: HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı
Son Dakika Güncel HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

1 saat önce

HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan, PKK/KCK'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı.

HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı, System.String[]

HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan, PKK/KCK'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip, engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, daha önce HDP İl Başkanlığı yapan Ayhan Pakkan'ı gözaltına aldı. Terör örgütü üyeleriyle işbirliği yaptığı tespit edilen Pakkan, sorgusunun ardından 17 Ekim günü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayhan Pakkan'ın PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alıdığı bildirilerek, "Terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek, 16.10.2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, 17.10.2019 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.


Halkların Demokratik Partisi, Erzincan, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
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