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HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

29.12.2021 22:42

HDP İzmir binasında Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın davası, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hakimin soru sorma şekline sinirlendi. Buldan, "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın" sözleriyle parmak salladı. Bu gelişmeden sonra başsavcılık harekete geçerek Buldan ve mahkemede görüntü kaydı alan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

17 Haziran'da, İzmir'in Çankaya semtinde bulunan bir iş hanının 2'inci katındaki HDP İl Başkanlığı'nda saldırı gerçekleşti. HDP binasına giden eski sağlık çalışanı Onur Gencer, parti binasında çay servisi yapan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 1 günlüğüne binada görev alan Deniz Poyraz'ı öldürdü.

TUTUKLANDI

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı 'Ruger' marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi. Eski sağlık personeli olan Gencer'in poligonda silah eğitimi aldığı, sanığın, 17 Haziran 2020 ile 17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan bölgede farklı zamanlarda toplam 115 kez telefon sinyalinin tespit edildiği, sanığın bölgede 24 kez bulunduğu da iddianamede yer aldı.

PERVİN BULDAN ÇOK SİNİRLENDİ

Katil zanlısı Onur Gencer, bugün hakim karşısına çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katıldığı duruşmada mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Hakimin Gencer'e soru sorma biçimine sinirlenen Buldan, "Bu kadar sakin soru soramazsınız. Buna katil gibi davranın. Bu adam IŞİD'den eğitim aldı." diyerek tepki gösterdi. Bir hayli sinirlendiği gözlenen Buldan'ın hakime parmak sallaması dikkat çekti.

HAKARET NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında hemen harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır.

GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI ALANLAR HAKKINDA DA SORUŞTURMA

Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır."


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Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Onur Gencer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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