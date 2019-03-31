Hdp Eş Başkanı Pervin Buldan Oyunu Kullandı
3 dakika önce
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan oyunu Bakırköy'de kullandı.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan oyunu Bakırköy'de kullandı.
Pervin Buldan oyunu kullanmak için saat 10.00 sıralarında Murat Kölük İlköğretim Okulu'na geldi. Buldan, oyunu 1329 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Buldan, aynı okulda oy kullanan İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la merdivenlerde karşılaştı. Buldan ve Topbaş selamlaşarak birbirlerine 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum barışa, özgürlüğe, katkı sunacaktır bugün kullandığımız oylar. Çok yoğun bir seçim temposundan çıktık. Türkiye'nin geleceği için her şeyi yaptık, çok şeyi söyledik. Biz görevimizi yaptık, ben inanıyorum halkımız da bugün görevini yapacak. Oyumu kullandım Diyarbakır'a geçeceğim" dedi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:09 Kaynak: DHA
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