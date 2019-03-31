Son Dakika Haberleri: Hdp Eş Başkanı Sezai Temelli Oyunu Kullandı

Hdp Eş Başkanı Sezai Temelli Oyunu Kullandı

37 dakika önce

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu Bakırköy'de Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı.

Hdp Eş Başkanı Sezai Temelli Oyunu Kullandı, System.String[]
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli oyunu Bakırköy'de Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda kullandı.

Sandık görevlileri ile selamlaşan Temelli, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Tüm Türkiye'ye, halklarımıza, emekçilerimize, kadınlara, gençlere, mağdur olmuş halklarımıza hayırlı olsun diliyorum" dedi. Temelli, " İnanıyoruz ki Türkiye'de yarından itibaren demokrasi ve barış adına önemli değişimler yaşayacağız " diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

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