HDP Eş Başkanı Temelli: 'Yeni Bir Sivil Darbe Yapıldı'
11 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li büyükşehir belediye başkanlıklarını görevden almasına tepkisini "Maalesef bu iktidar, AKP-MHP bloku, Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine kara bir sayfa daha ekledi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, HDP'li büyükşehir belediye başkanlıklarını görevden almasına tepkisini "Maalesef bu iktidar, AKP- MHP
bloku, Erdoğan rejimi, Türkiye
tarihine kara bir sayfa daha ekledi. 19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbe olarak geçti" sözleriyle ifade etti
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:02
Dünya basını, üç belediyeye atanan kayyum kararını nasıl gördü? HDP, kayyum atamalarına karşı yol haritasını belirledi Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı