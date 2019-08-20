Son Dakika Haberleri: HDP Eş Başkanı Temelli: 'Yeni Bir Sivil Darbe Yapıldı'
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HDP Eş Başkanı Temelli: 'Yeni Bir Sivil Darbe Yapıldı'

11 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li büyükşehir belediye başkanlıklarını görevden almasına tepkisini "Maalesef bu iktidar, AKP-MHP bloku, Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine kara bir sayfa daha ekledi.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li büyükşehir belediye başkanlıklarını görevden almasına tepkisini "Maalesef bu iktidar, AKP- MHP bloku, Erdoğan rejimi, Türkiye tarihine kara bir sayfa daha ekledi. 19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbe olarak geçti" sözleriyle ifade etti
Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:02 
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