HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret - Son Dakika

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti.

Buldan, TİP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ziyarette yaptığı konuşmada, TİP heyetine teşekkür etti. Buldan, bu ziyareti gerçekleştirmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin temel sorunlarını konuşacaklarını dile getiren Buldan, "Halkların Demokratik Partisi olarak 1 Şubat tarihinde başlatmış olduğumuz yeni demokrasi mücadelesi programı çerçevesinde siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.