DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan "Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi" panelinde konuştu - Son Dakika

DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan "Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi" panelinde konuştu

19.11.2020 13:31

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Gerçek bir muhalefetin bütün sorumluluğunu omuzlarında taşıyan tek parti Halkların Demokratik Partisidir.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Gerçek bir muhalefetin bütün sorumluluğunu omuzlarında taşıyan tek parti Halkların Demokratik Partisidir." dedi.

Buldan, partisinin Demokratik Yerel Yönetimler Kurulunca Diyarbakır Eğitim Sen Şubesi'nde düzenlenen, "Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi" panelinde yaptığı konuşmada, kadınların siyasette aktif olarak yer almasını istediklerini söyledi.

Türkiye'de kadınlara ilk defa 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının tanındığına değinen Buldan, bununla kadına oy kullanma ve seçme hakkının sağlandığını belirtti.

Yaşamın ve siyasetin her alanında kadınlar için tam eşitliği sağlama hedefinde olduklarını dile getiren Buldan, şöyle konuştu:

"Kadın, karar alma mekanizmalarında aktif ve eşit bir şekilde mutlaka yer almalıdır. Kadın sadece oy veren değil, aynı zamanda erkekle eşit oranda aday olan ve eşit sayıda seçilebilen, parti kademelerimizden belediyelere ve parlamentoya varıncaya kadar her alanda eşit pozisyonda yer almalı. Bizim mücadele tarihimiz işte böyle başladı. Gerçek bir muhalefetin bütün sorumluluğunu omuzlarında taşıyan tek parti Halkların Demokratik Partisidir."

"Kadınsız bir siyasetin bundan böyle mümkün olmayacağını herkes çok iyi görmeli ve bilmelidir." diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Partimize ve kadınlara yönelen her türlü etkisizleştirme ve baskı yoluyla kısıtlamaya dönük hamlelere karşı biz her geçen gün daha çok güçleniyor, büyüyoruz. Bugün artık demokratik bir iktidar için aktör ve kurucu güç olma konumundayız. Bu gücün çok iyi farkında olmalı, başarıya ulaşmak için daha fazla düşünmeli, çalışmalı, yol almalıyız."

DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi panelinde konuştu
DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi panelinde konuştu
DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi panelinde konuştu
DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi panelinde konuştu

Halkların Demokratik Partisi, Yerel Yönetim, Pervin Buldan, Buldan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - HDP Eş Genel Başkanı Buldan 'Dünden Bugüne Eşbaşkanlık Sistemi' panelinde konuştu - Son Dakika


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