Hdp Eş Genel Başkanı Buldan Hakkari'de
38 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim." dedi.
HDP
Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, "Diğer partilere oy verecek insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim." dedi. Hakkari
'de partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Buldan, yaptığı konuşmada, kentteki coşku ve kararlılığın sandığa yansıyacağını dile getirdi.
Parti olarak büyük umutlarla yola çıktıklarını belirten Buldan, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde Hakkari'den de büyük bir beklentimiz var." diye konuştu.
Hakkari halkına inandıklarını söyleyen Buldan, "Diğer partilere oy verecek olan insanları hep birlikte ikna edelim, onların elini tutalım, onların yüreğine girelim. Bu vesileyle Hakkari'de en az yüzde 90 oranıyla büyük bir başarının altına hep birlikte imza atalım." ifadesini kullandı.
Buldan, daha sonra Yüksekova
ilçesine geçerek seçim bürosunun açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:27 Kaynak: AA
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