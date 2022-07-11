HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer, İstanbul'da; Bahçelievler Miraç Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Buldan ve ailesinin yanı sıra; HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hdp Eş Genel Başkanı Buldan'ın Babası Halis Yüzer, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika