HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

10.07.2022 18:58

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer son yolculuğuna uğurlandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın vefat eden babası Halis Yüzer son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler Miraç Camisi'ndeki cenaze törenine, Pervin Buldan ve ailesinin yanı sıra, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Akif Hamzaçebi ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Halis Yüzer'in cenazesi, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Bakırköy Osmaniye Mezarlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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