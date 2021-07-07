HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008-2015 yılları arasında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı silahlı terör örgütüne üye olmanın da aralarında olduğu bazı suçlardan yargılanması sürüyor.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Buldan ile avukatları katıldı.

Buldan'ın avukatları, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak, müvekkil ile Gergerlioğlu'nun durumunun aynı olduğu gerekçesiyle davanın durdurulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren heyet, sanığın dokunulmazlığının daha önce kaldırılmış olması gerekçesiyle istemi reddetti.

Daha sonra söz verilen Buldan, Iğdır'da açılıp bu davayla birleştirilen dosyada neyle suçlandığını bilmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanının terör örgütü propagandası suçlamasını hatırlatması ve dosyaya ilişkin bilgi vermesi üzerine Buldan, "2012'de Iğdır milletvekiliyken nevruz kutlamaları için izin istedik fakat valilik izin vermedi. Kutlama alanına gittiğimizde güvenlik güçleri kapatmıştı. Diyalog kurduk ama ikna edemedik. Partimizin il binasının önünde de kutlamamıza izin verilmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Biz sadece halk ve parti olarak nevruz kutlamak için ordaydık." ifadelerini kullandı.

Buldan'ın beyanlarının ardından avukatları, savunma hazırlamak için süre istediklerini bildirdi.

Mahkeme, avukatlara süre verip davayı 3 Kasım'a erteledi.