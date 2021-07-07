HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Pervin Buldan ve avukatları salonda hazır bulundu.

Buldan, 2008 ve 2015 yılları arasında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı 'örgüt propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarının da aralarında bulunduğu davalardan yargılanmasına devam ediliyor.

Iğdır'da 20 Mart 2012 tarihindeki nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmaların hatırlatılması üzerine Buldan, "Nevruz kutlamaları için her hangi bir talimat almadım, Kürtler ve onların dostları bu bayramı her sene kutlar" dedi.

Buldan'ın avukatlarından Kenan Maçoğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı hatırlatarak davanın durdurulmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkemeye heyeti ise Buldan'ın dokunulmazlığının daha önce kaldırılmış olması nedeniyle talebi reddetti.

Mahkeme Başkanı'nın Iğdır'daki nevruz kutlaması sırasında yaşanan gerginliği ve Buldan ile güvenlik güçleri arasındaki diyaloğu sorması üzerine Buldan, "Tam olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum. Iğdır'daki 20 Mart 2012 tarihindeki nevruz kutlamaları için her hangi bir talimat almadım. Her yıl o tarihte Kürtler ve onların dostları bu bayramı kutlar, bu sene de kutlandı. 2012 yılında Iğdır milletvekiliyken nevruz kutlamaları için izin istedik fakat valilik izin vermedi. Kutlama alanına gittiğimizde güvenlik güçleri kapatmıştı, diyalog kurduk ama ikna edemedik. Nevruz alanında değil partimizin il binasının önünde de izin verilmedi. Sonra polis müdahale etti. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Biz sadece halk ve partimiz olarak nevruz kutlamak için ordaydık" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın beyanına ek olarak söylemek istedikleri bir şey olmadığını bildiren sanık avukatları, kapsamlı bir savunma yapmak için süre istedi ve bunu üzerine mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)