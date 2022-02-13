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HDP'li Buldan: "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" - Son Dakika

HDP'li Buldan: "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz"

13.02.2022 15:57

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." dedi.

Pervin Buldan, Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Buldan, dün 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiğini hatırlattı. Bu toplantının ardından sosyal medyada adeta kıyametin koptuğunu kaydeden Buldan, "'Niye bu altılının içerisinde HDP yok' diye soranlar oldu. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." diye konuştu.

Kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini belirten Buldan, şunları söyledi:

"O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Biz öyle kolay lokma değiliz. Biz, Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır."

Demokratik muhalefetin mücadele ortaklığını büyütmeye kararlı olduklarını vurgulayan Buldan, "Bu kararlılığımız, cesaretimiz, idealimiz her daim olacaktır. Demokrasi ittifakı dediğimiz bu yol, bir mücadele ortaklığıdır. Bu güç birliği hem tarihsel hem toplumsal bir ihtiyaçtır, bu umudu yeniden inşa ediyoruz, hepimize hayırlı olsun. Türkiye'nin çoklu krizde çıkış yolu en güçlü demokrasi ittifakında buluşmaktır." görüşünü paylaştı.

Kongreye, HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
HDP'li Buldan: Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz

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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'li Buldan: 'Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Buldan: "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" - Son Dakika
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