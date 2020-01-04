HDP Eş Genel Başkanı Buldan: "Orta Doğu'da yeni bir denklem ortaya çıkacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Buldan: 'Orta Doğu'da yeni bir denklem ortaya çıkacak' - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: "Orta Doğu'da yeni bir denklem ortaya çıkacak"

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yeni bir savaşın, Orta Doğu'da yeni bir denklemin ortaya çıkacağını gösterdiğini belirterek, "Dünya artık 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yeni bir savaşın, Orta Doğu'da yeni bir denklemin ortaya çıkacağını gösterdiğini belirterek, "Dünya artık 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor." dedi.

Buldan, bir otelde düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 10. Genel Kadın Konferansı'nda konuştu.

HDK Genel Kurulu'nun yarın gerçekleştirileceğini belirten Buldan, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit'in görevini bırakacağını aktardı.

Orta Doğu'da önemli bir süreçten geçildiğine değinen Buldan, ülkelerin çıkarları doğrultusunda yeni savaşların başlatıldığı bir döneme girildiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin de bu yeni dönemin parçası olacağını savunan Buldan, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi yeni bir savaşın, Orta Doğu'da yeni bir denklemin ortaya çıkacağının bir göstergesi olarak anlaşılmalı. Dünya artık 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor, bu bir gerçek." diye konuştu.

Buldan, tüm dünyada her sorunun müzakere ve diplomasi aracılığıyla çözüleceğine inandıklarını, savaşların hiçbir şeye çözüm olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İran ve Irak'ın da bu savaş içerisinde yer alacağı bir döneme girerken biz, Türkiye'nin bir arabuluculuk sıfatıyla her türlü sorun karşısında diyalog ve müzakere sürecinden yana olması ve bu yönde kararlar almasını temenni ediyoruz. Libya Tezkeresi bize bir kez daha gösterdi ki ne yazık ki Türkiye, bütün savaşların içerisinde yer alamaya çalışan ve her türlü savaşa ordusunu, askerini gönderen, bu savaşların parçası olmaya heveslenen yol ve yöntemi izlemeye çalışılıyor. Elbette, bu kararlar Türkiye halklarından bağımsız alınıyor ve halklarının bu savaşlara ve çatışmalı yöntemlere asla onayının olmadığını biliyoruz. Çünkü, her savaş Türkiye halklarına yeni bir kriz, kaos olarak dönüyor."

Halkların Demokratik Partisi, Kasım Süleymani, Orta Doğu, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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