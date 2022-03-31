HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Siirt kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Siirt kongresinde konuştu Açıklaması

31.03.2022 15:41
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Siirt kongresinde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz Mecliste bütün halkların ve bütün siyasetin temsiliyeti için yüzde 10'luk seçim barajının kaldırılması, yüzde 0 barajla temsiliyet sağlanmasını önemsiyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz Mecliste bütün halkların ve bütün siyasetin temsiliyeti için yüzde 10'luk seçim barajının kaldırılması, yüzde 0 barajla temsiliyet sağlanmasını önemsiyoruz." dedi.

Siirt'te bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresinde konuşan Buldan, HDP'nin halkın dile getirdiği bütün taleplerin takipçisi olduğunu belirtti.

Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinen Buldan, şunları kaydetti:

"Seçim yasasını değiştirmek için Genel Kurulda bir çalışma var. Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş ve diğer milletvekili arkadaşlarımız 3 gündür Meclis'te bu yasada yapılacak olan hukuksuzlukları, anti demokratik uygulamaları geçirmemek ve buna muhalefet etmek için canla başla çalışıyor. Ancak çoğunluk ellerinde olduğu için bu yasanın istedikleri şekilde geçeceğini biliyoruz. İstedikleri kadar bu yasaları geçirsinler, seçim geldiğinde, sandıklar kurulduğunda onların hilelerini boşa çıkaracak olan bir halk var yanımızda. Bu konuda da halkımıza güveniyoruz. Barajı yüzde 7'ye indirdiler. Baraj elbette inmeli ancak yüzde 7'ye gelelim, biz Mecliste bütün halkların ve bütün siyasetin temsiliyeti için yüzde 10'luk seçim barajının kaldırılması ve nispi temsil oranında herkesin kendini temsil edeceği yüzde 0 barajla temsiliyet sağlanmasını önemsiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde HDP İl Başkanlığına Hatice Tay seçildi.

Kongreye, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Milletvekili, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Siirt kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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