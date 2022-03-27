HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Şırnak kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim temel amacımız barış içerisinde onurlu ve eşit bir geleceği hakim kılmaktır bu ülkeye." dedi.

Buldan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresinde, halkın gösterdiği yolun en iyi yol olduğunu belirterek, halkın yolunu yol bilen HDP'nin bu doğrultuda hareket eden bir parti olduğunu söyledi.

"Şunu herkes bilsin ve unutmasın Şırnak'a, Botan'a demokrasi gelmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez." diyen Buldan, bunun için herkesin barışa sahip çıkması, barış için elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Buldan, "Demokrasi ittifakını Şırnak'tan Edirne'ye kadar büyütmenin ve bunu gerçekleştirmenin zamanı artık gelmiştir. Hepimiz bunun için mücadele vermeliyiz ve bu mücadele ortaklığını bu demokrasi ittifakını Türkiye'nin dört bir yanına yaymak için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

"Bizim temel amacımız barış içerisinde onurlu ve eşit bir geleceği hakim kılmaktır bu ülkeye. Güçlü bir demokrasi ile buluşturulan bir cumhuriyeti bu ülkeye armağan etmektir ve demokratik bir düzeni kurmak, bunu uygulatmak bizlerin temel amacıdır. Herkesin eşit haklara sahip olduğu yeni bir anayasa yazımı elzem. Bu yeni anayasa ile kimliği, inancı inkar edilen, yok sayılan tüm halkların eşit şekilde güvence altına alındığı bir anayasayı mutlaka ama mutlaka HDP olarak hayata geçirmenin de zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Buldan, bunun çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Buldan, "İktidara ders vermenin zamanı geldi. Bunun yolu da sandıktan geçiyor." şeklinde konuştu.

Kongrede, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, sinevizyon gösterimi sunuldu, sık sık terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Kongreye, HDP Şırnak milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.???????