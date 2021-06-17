HDP Eş Genel Başkanı Buldan, silahlı saldırının gerçekleştiği partisinin İzmir İl Başkanlığında inceleme yaptı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün silahlı saldırı düzenlenen partisinin İzmir İl Başkanlığı bürosunda incelemelerde bulundu.

Silahlı saldırganın parti bürosuna girerek bir kişiyi öldürdüğü olayın ardından İzmir'e gelen Buldan, Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin önünde partililerle buluştu.

Daha sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partililer ve basın mensuplarıyla binanın 2. katındaki il başkanlığı bürosuna geçen Buldan, partisinin il yöneticilerinden bilgi aldı.

Bina önünde yaptığı açıklamada partililere başsağlığı dileyen Buldan, acılarının büyük olduğunu, yüreklerinin yandığını söyledi.

Başlarının dik olduğunu belirten Buldan, "Deniz'e Allahtan rahmet diliyorum." dedi.

Buldan, cinayetin arkasında kim ya da kimler varsa açığa çıkarılması ve yargılanması gerektiğini ifade etti.